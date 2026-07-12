Impulsan obras por 20.8 mdp esta semana

MONCLOVA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Monclova inició, entregó y supervisó durante la semana obras de infraestructura por más de 20.8 millones de pesos para fortalecer los servicios básicos, mejorar la movilidad y rehabilitar espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Las acciones, encabezadas por el alcalde Carlos Villarreal, se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y forman parte de la estrategia para ampliar la cobertura de infraestructura urbana.

Obras iniciadas y entregadas

Entre las obras iniciadas se encuentran la reposición de líneas de agua potable en la colonia Miravalle, la rehabilitación de la línea de agua en la colonia 23 de Abril, la construcción de la red de drenaje en Lomas de San Miguel, la rehabilitación de la cancha de la colonia Pedregal de San Ángel, la plaza de la colonia Progreso y la pavimentación de calles en la colonia José de las Fuentes.

Durante la semana también fueron entregadas la pavimentación de la calle Álvaro Obregón, en la colonia Leandro Valle, así como las calles 10, 11 y 17 de la colonia Calderón, con el objetivo de mejorar la movilidad y la conectividad de ambos sectores.

Además, el alcalde supervisó los trabajos de recarpeteo en la calle Tezozómoc, la remodelación de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha y el recarpeteo de la calle Venustiano Carranza.

Recursos utilizados para las obras

Las obras se ejecutan con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), PROAGUA, el Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026 y el programa de Obras de Infraestructura del Estado, destinados a proyectos de pavimentación, infraestructura hidráulica, drenaje y recuperación de espacios públicos.

"Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos llevando infraestructura a todos los sectores de Monclova, fortaleciendo los servicios públicos, mejorando la movilidad y recuperando espacios para las familias. Ese es el compromiso que mantenemos todos los días con nuestra gente", afirmó Carlos Villarreal.

Compromiso con la infraestructura

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar nuevas obras de infraestructura y fortalecer los servicios públicos en beneficio de la población.