Conductor ebrio causa accidente mortal en carretera antigua a Monclova

RAMOS ARIZPE, Coah.- Un motociclista de 17 años murió luego de ser impactado de frente por un Chevrolet Malibú cuyo conductor, un joven de 23 años, presuntamente manejaba en estado de ebriedad e invadió el carril contrario.

El accidente ocurrió sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura del kilómetro 31, donde ambas unidades colisionaron después de que el automóvil habría invadido el sentido de circulación del motociclista. El presunto responsable abandonó el automóvil y huyó.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del Malibú habría quitado el derecho de paso al menor, provocando el choque frontal.

Paramédicos de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar, pero al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales cerraron totalmente la carretera para facilitar las labores de emergencia y preservar la zona.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado procesó la escena y recabó evidencias para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

La investigación continuará para determinar las circunstancias y responsabilidades relacionadas con el accidente.