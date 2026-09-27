Riña en Saltillo: hombre apuñalado y fallece en el ejido Padre Santos

SALTILLO, Coah.- Un hombre de aproximadamente 40 años murió luego de recibir al menos 10 puñaladas durante una riña registrada la noche del sábado en el ejido Padre Santos, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Pedro González Esquivel, donde varias personas convivían y consumían bebidas embriagantes. Por causas que aún son investigadas, dos de los asistentes comenzaron una pelea.

Durante la confrontación, uno de los involucrados habría atacado con un arma blanca a su contrincante en repetidas ocasiones. La víctima sufrió lesiones principalmente en el pecho y el abdomen.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó con dirección al relleno sanitario. Elementos policiacos implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, pero hasta el momento no se ha reportado su localización.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste (GRS) y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer la riña e identificar al presunto agresor.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias de campo y el levantamiento de indicios. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y los estudios correspondientes.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por estos hechos y continuará con las indagatorias para esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad de quien resulte involucrado.