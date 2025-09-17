Exigen a alcalde de Nava actuar tras presunto atropello cometido por inspector ebrio

Nava, Coah. – Habitantes de Nava reclamaron la falta de un posicionamiento público por parte del alcalde Iván Ochoa Rodríguez, luego de que un inspector municipal presuntamente atropellara a un ciclista mientras conducía en estado de ebriedad una camioneta oficial de la Presidencia. El hecho ha generado indignación ciudadana, ya que se denuncia que el responsable no fue detenido ni presentado ante el Ministerio Público.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió fuera del horario laboral, y el funcionario municipal conducía bajo los influjos del alcohol. Relataron que el inspector dio varias vueltas antes de detenerse, y que fueron vecinos quienes acudieron de inmediato a auxiliar al ciclista, levantándolo entre varios y entregándolo a paramédicos, quienes lo trasladaron en ambulancia para recibir atención médica.

Los colonos recordaron que no es la primera vez que el mismo inspector es señalado por conducir en estado inconveniente. Aseguraron que en un incidente anterior incluso huyó tras provocar un percance, lo que refuerza su exigencia de que se tomen medidas firmes.

"Ya son dos veces, y las dos en estado de ebriedad; no es justo que se solape este tipo de conductas", expresaron.

La molestia creció porque, según los ciudadanos, el inspector es visto frecuentemente alcoholizado, y aun así se le permite manejar vehículos oficiales. Criticaron que, de confirmarse la omisión de sanciones, se estaría aplicando una justicia selectiva.

"El alcalde tiene la obligación de responder, porque no se puede arriesgar a la gente por los vicios de un funcionario", señalaron vecinos.

La ciudadanía exigió la destitución inmediata del inspector o su reubicación a un área donde no represente un riesgo, además de que se le finquen responsabilidades legales.

"No queremos impunidad, queremos seguridad; si a cualquier ciudadano lo detienen por manejar tomado, con más razón a un servidor público", apuntaron.