Arde tráiler nodriza cargado con vehículos en carretera entre Arteaga y Saltillo

ARTEAGA, COAHUILA.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este viernes en los límites entre Arteaga y Saltillo, luego de que un tráiler tipo "nodriza" que transportaba automóviles siniestrados se incendiara por completo mientras circulaba por la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad transitaba con normalidad cuando, repentinamente, comenzó a salir fuego desde la estructura del remolque. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron los vehículos que eran trasladados en la plataforma.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para combatir el incendio y evitar que el fuego se extendiera o provocara una situación de mayor riesgo.

Mientras se realizaban las labores de sofocación, elementos de seguridad y tránsito abanderaron el área para desviar la circulación vehicular y prevenir accidentes en la zona.

Detalles confirmados

Autoridades informaron que, afortunadamente, el conductor logró ponerse a salvo antes de que el fuego consumiera gran parte de la unidad, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del siniestro; sin embargo, no se descarta que una posible falla mecánica o un cortocircuito en el sistema eléctrico del tractocamión haya originado el incendio.

El incidente dejó únicamente cuantiosos daños materiales y generó expectación entre automovilistas que transitaban por el sector.