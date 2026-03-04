Solidaridad en el Hospital Amparo Pape: Francisco Javier y Greicy se hacen amigos

En medio de la incertidumbre y el dolor que se vive en los pasillos del Hospital Amparo Pape de Benavides, una historia de amistad ha comenzado a escribirse entre dos pequeños pacientes que enfrentan difíciles batallas por su salud.

Francisco Javier Sánchez Luna, de 11 años de edad, se ha convertido en un apoyo incondicional para Greicy, la niña que recientemente fue atacada por su propia mascota, un pastor belga, en el municipio de Frontera. La menor permanece hospitalizada mientras recibe atención médica especializada para su recuperación.

Entre tratamientos, consultas y largos días de hospitalización, Francisco Javier ha encontrado en Greicy una amiga con quien compartir palabras de ánimo y momentos de compañía. Personal médico y familiares de ambos menores han destacado la fortaleza que se transmiten mutuamente en medio de circunstancias adversas.

El caso de Greicy ha generado consternación en la comunidad, pero también ha puesto en relieve la labor del personal de salud, reconocido por el trato humano y la dedicación hacia sus pacientes, especialmente en el área pediátrica.

Sin embargo, la historia de Francisco Javier también es una batalla constante. El menor padece insuficiencia renal, enfermedad que requiere tratamientos permanentes y medicamentos de alto costo para mantener su salud estable y mejorar su calidad de vida.

Ante esta situación, su madre, Yessica Sánchez, ha solicitado el apoyo de los medios de comunicación y de la comunidad para difundir la condición de su hijo y poder recibir ayuda económica que le permita solventar los gastos médicos.

El medicamento que requiere tomar a diario es Micofenolato de mofetilo de 500 mg, medicina que se termina en dos semanas como máximo, por lo que solicitan el apoyo de la comunidad.

La familia informó que actualmente no cuentan con aparato celular, por lo que las personas de buen corazón que deseen brindar apoyo pueden acudir directamente al hospital y preguntar por Yessica Sánchez, madre del menor. "Lo único que queremos es darle una mejor calidad de vida", expresó la madre, quien enfrenta día a día el reto de conseguir los recursos necesarios para el tratamiento de su hijo.

Un llamado a la solidaridad

Este no es el único caso que se atiende en el hospital, donde muchos niños reciben atención especializada y humana, aunque en numerosas ocasiones los tratamientos implican medicamentos costosos que representan una carga económica difícil de sobrellevar para las familias.

Hoy, la historia de Francisco Javier y Greicy no solo refleja el dolor que puede atravesar una familia ante la enfermedad o un accidente, sino también la fuerza de la amistad y la solidaridad que pueden surgir en los momentos más complicados.

La familia de Francisco Javier espera que la comunidad pueda sumarse a esta causa y brindar el apoyo necesario para que el pequeño continúe su tratamiento y conserve la esperanza que, día a día, comparte con su nueva amiga.