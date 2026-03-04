AHMSA y sindicato minero enfrentan ultimátum judicial en Monclova

El conflicto entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y la administración judicial de AHMSA ha subido de tono esta semana. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emitió un ultimátum al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, exigiéndole que responda de una vez por todas a las peticiones de los trabajadores, quienes buscan intervenir en una investigación penal en curso. Se había anunciado con anterioridad que estaba relacionado con el pago de cuotas.

El problema central radica en que el sindicato ha solicitado formalmente permiso para presentarse y participar en una carpeta de investigación que se lleva a cabo en la Ciudad de México. A pesar de que la solicitud lleva tiempo en la mesa, el síndico no ha dado una respuesta clara, lo que ha llevado al juez a advertirle que, si no lo hace ahora, se le aplicarán medidas de apremio o sanciones por desacato.

Esta situación refleja la tensión que existe entre los representantes de los obreros y quienes hoy controlan los bienes de la acerera. Los trabajadores mineros consideran vital estar presentes en dichos procesos legales para proteger sus derechos, especialmente ante la falta de pagos de salarios y prestaciones que ya han sido reconocidas en diversas sentencias de tribunales laborales en Coahuila.

Finalmente, el juez dejó claro que no habrá más prórrogas. El síndico debe dar una postura oficial sobre la petición del sindicato para que el proceso pueda avanzar. Mientras tanto, los obreros siguen a la expectativa, pues de esta respuesta depende que puedan tener una voz activa en los tribunales donde se decide el futuro de los recursos y las responsabilidades penales relacionadas con la empresa.