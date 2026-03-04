Obreros en Coahuila deciden no movilizarse por ahora: Julián Torres Ávalos

Luego de que algunos obreros manifestaran su intención de realizar bloqueos o movilizaciones ante la suspensión de la subasta, se acordó no llevar a cabo acciones de protesta por el momento y esperar un plazo de 20 días para conocer avances concretos.

Así lo informó Julián Torres Ávalos, quien detalló que durante la reunión informativa hubo expresiones de inconformidad y propuestas para bloquear carreteras o emprender manifestaciones, derivado de la desesperación e incertidumbre que prevalece entre los trabajadores.

Sin embargo, tras el diálogo interno, se logró un consenso para actuar con prudencia. "Había compañeros que querían hacer movimientos, bloquear carretera o manifestarse, pero se acordó que no era conveniente en este momento. Vamos a esperar estos 20 días para ver qué noticias hay", señaló.

Torres Ávalos indicó que el próximo lunes sostendrá comunicación telefónica con el senador Luis Fernando Salazar, además de que se espera que la comisión creada para dar seguimiento al tema sesione en los próximos días.

Posteriormente, se analizarán las acciones que puedan emprender tanto desde dicha comisión como desde la propia dirigencia, dejando claro que, aunque por ahora se descartan movimientos sociales, no permanecerán pasivos.

"Algo tenemos que hacer, no nos vamos a quedar sentados esperando. Lo vamos a platicar y llevarlo adelante", puntualizó.

Por ahora, la base trabajadora permanecerá en espera de resultados, privilegiando el diálogo antes que la movilización.