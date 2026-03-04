México reduce jornada laboral a 40 horas semanales: decreto oficial

La reducción gradual de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ya es una realidad, la noche de este martes 3 de marzo se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor desde ese mismo día.

El decreto firmado por la Presidenta de la República establece la disminución progresiva de las horas de trabajo en el país, con una reducción de dos horas por año a partir del 2027, con el fin de alcanzar las 40 horas semanales para el 2030. De acuerdo con el calendario establecido en el decreto, en 2027 se ajustará la jornada a 46 horas semanales, en 2028 a 44 horas, 2029 a 42 horas semanales y en 2030 alcanzarán las 40 horas por semana.

La medida entró en vigor este martes con su publicación oficial, aunque la aplicación de la reducción será escalonada conforme al calendario previsto. El decreto precisa que la reforma no obliga a otorgar dos días de descanso por cada cinco laborados, sin embargo establece que la jornada podrá distribuirse en hasta seis días a la semana, por lo que quedará a criterio de los empleadores definir si adoptan esquemas de cinco o seis días laborales, respetando el límite máximo de horas correspondiente a cada año.

Con esta modificación, México se encamina a una de las reformas más relevantes de las últimas décadas, en un contexto en el que diversos sectores empresariales y sindicales han debatido sobre el impacto en la productividad, los costos operativos y la calidad de vida de los trabajadores.