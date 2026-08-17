Rechaza Frichem cargos por caso del albergue

La Fundación Frichem, A.C., negó categóricamente las acusaciones de secuestro y extorsión surgidas tras el caso de los perros rescatados de su albergue en el municipio de Castaños y aseguró que responderá legalmente ante las autoridades.

En un comunicado emitido el 15 de agosto de 2026, los representantes de dicha organización afirmaron que no se encuentran sustraídos de la justicia y que darán la cara ante las instancias correspondientes.

"Negamos categóricamente cualquier acusación de secuestro y extorsión. Contamos con pruebas para demostrar la falsedad de dichas declaraciones".

Sostuvieron que disponen de elementos de prueba para acreditar la verdad de los hechos ante las autoridades correspondientes.

Explicaron además que operan como un refugio de rescate animal y que algunos perros pueden ingresar recién resguardados y presentar condiciones precarias derivadas de la situación que enfrentaban previamente.

"Somos un refugio de rescate animal. Algunos animales pueden ser recién resguardados y encontrarse en condiciones precarias derivadas de su situación previa".

Este comunicado fue emitido después de los señalamientos realizados por rescatistas y las organizaciones animalistas sobre las condiciones en que fueron encontrados 63 perros en el albergue.

Por este caso, Juan N, señalado como presunto cuidador de los animales, fue vinculado a proceso el pasado fin de semana por los delitos de crueldad animal y violencia contra seres sintientes y se le impuso prisión preventiva.

De acuerdo con lo informado por las organizaciones animalistas que han dado seguimiento al caso, la audiencia continuará el próximo 19 de agosto.

Frichem no hizo referencia en su comunicado al proceso penal en contra de Juan N, pero sostuvo que serán las autoridades las encargadas de determinar la verdad con base en las pruebas presentadas.

"La verdad se demostrará legalmente, con pruebas y no con señalamientos", concluyó la Fundación Frichem.