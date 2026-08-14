Motociclistas rinden homenaje a Rafael Silva en Monclova tras su accidente

Con una rodada en su honor, motociclistas de distintos puntos de Coahuila acompañaron este jueves a Rafael Silva durante su último recorrido en Monclova, donde familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós.

Al cortejo fúnebre se sumaron alrededor de 20 motociclistas procedentes de Saltillo, además de participantes de Monclova, Sabinas y otros motoclubes del estado, quienes escoltaron a Silva hasta su última morada.

Guadalupe García Nava, compañera de Silva, señaló que el homenaje reunió a quienes compartieron con él rodadas y eventos de motociclismo, actividades en las que participaba de manera constante.

Silva, motociclista independiente, era conocido entre los integrantes de este grupo por su participación frecuente en rodadas y encuentros realizados en distintos puntos del estado. "Siempre andaba, pues, para todos lados", recordó García Nava.

El monclovense falleció cuatro días después de sufrir un accidente en Saltillo, cuando regresaba de un evento de motociclistas denominado Sinvergüenzas y se dirigía al lugar donde se hospedaba.

De acuerdo con el relato de García Nava, varios compañeros circulaban detrás de Silva cuando perdió el control de su motocicleta al pasar por un derrame de agua. "Venimos detrás de él en las motos cuando de repente empieza a derrapar por un derrame de agua y, lamentablemente, él se golpea en su cabeza", relató.

Tras el accidente, paramédicos acudieron al sitio y trasladaron a Silva a un hospital, donde permaneció internado en estado grave hasta su fallecimiento cuatro días después.

García Nava recordó a Silva como una persona agradable y de buen trato, además de destacar el cariño que le tenían sus compañeros por su constante participación en las actividades relacionadas con el motociclismo. Según lo que le había comentado la hermana de Silva, tenía muchos años de practicar este deporte y mantenía una participación activa en eventos y rodadas. "Por eso él siempre andaba en cada evento, cada rodada", señaló.

La entrevistada destacó que Silva compartió numerosas actividades con sus compañeros, por lo que su fallecimiento provocó una amplia movilización de motociclistas que acudieron a Monclova para acompañarlo durante su despedida. El contingente procedente de Saltillo se sumó a los motociclistas locales y a integrantes de otros grupos de Sabinas y distintas partes de Coahuila para realizar el último recorrido junto a quien consideraron un compañero de rodadas y eventos.