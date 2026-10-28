Reúne Noche de Leyendas a familias en biblioteca de Nava

NAVA, Coahuila - Cerca de 80 niñas y niños, acompañados por un adulto, se reunieron en la Biblioteca Pública Ramiro Mejía para disfrutar de una Noche de Leyendas, una actividad que permitió a las familias compartir tiempo juntas a través de la lectura y las historias tradicionales.

Durante la velada, la profesora Adriana Hernández presentó la leyenda "Entre flores y fantasmas", que acercó a los asistentes a las narraciones populares mexicanas y despertó la imaginación de los menores en un ambiente de convivencia familiar.

La actividad ofreció a padres, madres e hijos la oportunidad de salir de la rutina y participar en una experiencia cultural compartida, en la que las historias se convirtieron en un punto de encuentro entre generaciones.

Este tipo de encuentros también resalta el papel de las bibliotecas como espacios comunitarios donde las familias pueden reunirse, acercar a los menores a los libros y mantener vivas las tradiciones a través de actividades que fomentan la convivencia y el gusto por la lectura.