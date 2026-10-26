Definen obreros de AHMSA duración de plantón en el Zócalo tras reunión laboral

La duración del plantón que realizan los obreros del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA en la plancha del Zócalo Capitalino dependerá de las respuestas obtenidas este día durante una reunión en la Secretaría del Trabajo, programada para las 12:00 horas, según informó Julián.

Demandas de los trabajadores

Entre las principales demandas planteadas por los trabajadores para levantar el paro se encuentra que el Gobierno Federal cubra el pasivo laboral, con el compromiso de que sea recuperado posteriormente cuando se concrete la venta de la empresa.

Asimismo, ante la previsión de que un pago de esta naturaleza tome tiempo, los manifestantes están solicitando un apoyo económico importante para los 14,000 trabajadores afectados.

Cabe recordar que en marzo de este año se había solicitado a la presidencia un préstamo de 50,000 pesos a cuenta de finiquito mediante un oficio, mientras que la petición actual consiste en un apoyo económico general sin una cantidad específica establecida.

Adicionalmente, el grupo solicitó a la Secretaría del Trabajo que interceda ante la jueza para frenar la autorización de salida de equipos de terceros de manera temporal.

Inquietudes sobre la salida de equipos

Los representantes aclararon que reconocen que dichos equipos deben ser retirados al no pertenecer a AHMSA ni formar parte de la masa, pero señalaron que su salida en este momento genera inquietud y revuelo entre la base trabajadora.

El objetivo de esta solicitud es mantener un ambiente de tranquilidad y paz laboral que otorgue certidumbre a los posibles compradores y evite que se desanimen, dado que actualmente representan la única alternativa para la compra de la empresa.