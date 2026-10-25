Revientan autoridades fiesta de Halloween

MONCLOVA, Coah.- Una fiesta de Halloween terminó con la clausura del predio conocido como El Túnel, ubicado sobre el bulevar Pape, luego de que autoridades detectaran diversas irregularidades, entre ellas el sobrecupo, pues había más de 300 asistentes, y consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad.

La noche del sábado, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar tras detectar que el evento se realizaba sin los permisos correspondientes. Durante la intervención también se reportaron la venta de alcohol y la presencia de adolescentes que consumían bebidas embriagantes.

Más de 300 asistentes en la fiesta

Como parte del operativo, al menos 10 jóvenes fueron asegurados debido al estado de ebriedad en que se encontraban. La intervención derivó en la suspensión de las actividades y la clausura inmediata del inmueble.

La movilización policiaca generó preocupación entre los padres de familia, algunos de los cuales comenzaron a llegar a las afueras del establecimiento al enterarse de lo que ocurría en el interior.

Los familiares permanecieron atentos al desarrollo del procedimiento, con la intención de conocer la situación y verificar que sus hijos se encontraran bien.

Reacción de los padres de familia

Las irregularidades detectadas pusieron bajo revisión las condiciones en que se organizó el festejo, particularmente la falta de autorización para realizarlo y los controles para impedir que menores de edad consumieran bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la información disponible, los organizadores podrían enfrentar sanciones por realizar el evento sin los permisos correspondientes y permitir el ingreso de adolescentes que consumían alcohol.

La clausura puso fin a la celebración, mientras las posibles consecuencias administrativas quedaron sujetas a las acciones que determinen las autoridades competentes.

Lo que comenzó como una fiesta de Halloween terminó con la intervención de las corporaciones policiacas, al menos 10 jóvenes asegurados y padres de familia que acudieron al lugar para conocer lo sucedido.