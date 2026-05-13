Hallan sin vida a joven de 26 años en vivienda de la colonia Nogalar, en Allende

Allende, Coah. - Autoridades estatales realizaron investigaciones en el domicilio; familiares señalaron que el joven atravesaba una situación emocional complicada tras una separación sentimental.

Autoridades estatales realizaron investigaciones en un domicilio de la colonia Nogalar, donde fue localizado un hombre de 26 años sin signos vitales.

Un joven de 26 años fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles al interior de una vivienda ubicada en la colonia Nogalar, en Allende, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:22 horas en un domicilio localizado sobre la calle Álamo, donde elementos de Seguridad Pública acudieron como primeros respondientes y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Gustavo Zaragoza Galavis Rivera, quien fue localizado dentro de la vivienda en posición de suspensión incompleta.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el cuerpo presentaba un surco en el cuello ocasionado por un cable de extensión de color blanco.

Familiares informaron que el joven atravesaba por una situación emocional difícil tras una reciente separación sentimental. Su madre señaló que habían perdido contacto con él desde el día anterior, por lo que acudió al domicilio donde residía solo y realizó el hallazgo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.

Las autoridades indicaron que, a simple vista, el cuerpo no presentaba huellas de violencia. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.