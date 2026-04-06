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Coahuila

Rinden homenaje a Fernando Elizondo en tradicional juego de Semana Santa

Comunidad de Río Bravo celebra el béisbol y reconoce trayectoria de destacado deportista.

Por Alberto Ibarra Riojas - 06 abril, 2026 - 03:59 p.m.
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      Río Bravo, Allende, Coahuila. — En medio de un ambiente familiar y festivo, se llevó a cabo el tradicional juego de Semana Santa en Río Bravo, donde la comunidad se reunió para disfrutar del béisbol y rendir un merecido reconocimiento a Fernando Elizondo Rodríguez por su destacada trayectoria deportiva.

      Originario de esta localidad, Elizondo Rodríguez ha dejado huella en el béisbol profesional gracias a su constancia, talento y amor por el deporte, participando durante varios años en equipos importantes, tanto en su etapa como jugador como, posteriormente, en funciones de mánager.

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      El impacto de Fernando Elizondo en el béisbol

      Durante el encuentro, asistentes destacaron su historia como un ejemplo de esfuerzo, disciplina y pasión, al poner en alto el nombre de la región y convertirse en una inspiración para jóvenes que buscan abrirse camino dentro y fuera del diamante.

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      La importancia del juego de Semana Santa en la comunidad

      El tradicional juego, señalaron familias presentes, continúa siendo un punto de encuentro que fortalece la convivencia comunitaria y mantiene vivas las tradiciones, consolidando al béisbol como uno de los deportes que más une a la gente en estas fechas.

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