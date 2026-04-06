Rinden homenaje a Fernando Elizondo en tradicional juego de Semana Santa

Río Bravo, Allende, Coahuila. — En medio de un ambiente familiar y festivo, se llevó a cabo el tradicional juego de Semana Santa en Río Bravo, donde la comunidad se reunió para disfrutar del béisbol y rendir un merecido reconocimiento a Fernando Elizondo Rodríguez por su destacada trayectoria deportiva.

Originario de esta localidad, Elizondo Rodríguez ha dejado huella en el béisbol profesional gracias a su constancia, talento y amor por el deporte, participando durante varios años en equipos importantes, tanto en su etapa como jugador como, posteriormente, en funciones de mánager.

El impacto de Fernando Elizondo en el béisbol

Durante el encuentro, asistentes destacaron su historia como un ejemplo de esfuerzo, disciplina y pasión, al poner en alto el nombre de la región y convertirse en una inspiración para jóvenes que buscan abrirse camino dentro y fuera del diamante.

La importancia del juego de Semana Santa en la comunidad

El tradicional juego, señalaron familias presentes, continúa siendo un punto de encuentro que fortalece la convivencia comunitaria y mantiene vivas las tradiciones, consolidando al béisbol como uno de los deportes que más une a la gente en estas fechas.