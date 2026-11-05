Volverá Aeroméxico a Saltillo en 2027

SALTILLO, COAH.- La Región Sureste de Coahuila recuperará en 2027 la conexión aérea con la Ciudad de México a través de Aeroméxico, luego de las gestiones realizadas para concretar el regreso de la aerolínea a esta zona del estado.

La reactivación de la ruta aérea facilitará los traslados hacia la capital del país y otros destinos.

María Bárbara Cepeda, titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación e Inversión Pública de Coahuila, confirmó la reactivación de la ruta y destacó que permitirá mejorar las alternativas de transporte para empresarios, ejecutivos y visitantes que llegan a la región por motivos laborales y comerciales.

Explicó que contar nuevamente con este servicio facilitará los traslados hacia la capital del país, además de ofrecer mayores posibilidades de conexión con otros destinos de México y del extranjero.

La Secretaría de Vinculación Ciudadana destaca la importancia de la movilidad para el sector empresarial.

La funcionaria también señaló que se contempla incorporar la modalidad MPM, una alternativa que había sido solicitada por usuarios de la región y que formará parte de las opciones para fortalecer la conectividad aérea.

Cepeda destacó que el regreso de Aeroméxico responde a las necesidades de movilidad de una zona caracterizada por su actividad industrial y empresarial, cuyos sectores requieren mayores facilidades para realizar viajes de negocios y mantener vínculos con otros mercados.

Se implementará la modalidad MPM, una opción solicitada por los usuarios de la región.

Con esta reactivación, la Región Sureste buscará recuperar una alternativa de transporte aéreo que facilite la movilidad de visitantes y representantes del sector productivo.