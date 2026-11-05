Javier Díaz y Luly López Naranjo entregan Centro Comunitario en Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, entregaron el Centro Comunitario en la colonia María de León. Se trata del número 37 en la ciudad, para ofrecer actividades de desarrollo social, recreativas, de convivencia, culturales y deportivas.

Este lugar también cuenta con un Espacio DIF para brindar consultas médicas y psicológicas de manera gratuita, con lo que se fortalece una de las principales vertientes de este gobierno, que es acercar los servicios a la ciudadanía.

En su mensaje, el alcalde Díaz González reiteró su compromiso de seguir trabajando en equipo para llevar beneficios a todos los sectores de la población y mejorar su calidad de vida.

"Agradezco a nuestro amigo y aliado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, por hacer equipo con nosotros y compartir una misma prioridad: que el desarrollo se refleje en el bienestar de toda nuestra ciudad", comentó el alcalde.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, dio a conocer que, con este, ya son seis Espacios DIF los que se inauguran y en los próximos días se entregarán cuatro más.

"Agradecemos al alcalde Javier Díaz por su apoyo, también al Gobierno del Estado, las universidades y a la iniciativa privada que se suma a estos proyectos, es un esfuerzo en común para ayudar a la gente que más lo necesita", comentó López Naranjo.

Como parte de la inauguración, el programa "Amor en Movimiento" del DIF Saltillo llegó a la colonia María de León para ofrecer consultas y procedimientos dentales, audiometrías y entrega de aparatos auditivos, así como optometrías y entrega de lentes graduados a quienes los necesitaron, además de diversos trámites solicitados por la población.

El diputado local Álvaro Moreira Valdés destacó las acciones que realizan el alcalde Javier Díaz y Luly López Naranjo para fortalecer la red, así como los servicios que brindan los Centros Comunitarios en Saltillo.

"Muchas gracias al alcalde Javier Díaz por estas obras que vienen a fortalecer y unir a la comunidad y que les traen muchos beneficios a las familias que habitan en este sector", apuntó el legislador.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que en este Centro Comunitario con Espacio DIF se destinaron 5.5 millones de pesos, que contemplaron la construcción del edificio, así como el equipamiento de las diferentes áreas.

Detalló que el inmueble de la colonia María de León cuenta con un salón de usos múltiples, cocina, sanitarios, oficina, así como una explanada con malla sombra para actividades al aire libre.

Asimismo, se construyeron las banquetas y se habilitaron las rampas, además de realizar trabajos de aplicación de pintura y limpieza general en esa zona, con el fin de ofrecer un sitio digno y accesible para las familias.

En representación de las personas beneficiadas, Lidia Badillo Márquez afirmó que este nuevo lugar traerá muchos beneficios para quienes habitan en las colonias de ese sector de la ciudad.

"Muchas gracias por tomarnos en cuenta, por escuchar siempre nuestras necesidades y por acercar estos beneficios a nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos por este apoyo", comentó Badillo Márquez.

En el evento también estuvieron, la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer; el coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Piñones Arsuaga; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; la titular de Centros Comunitarios, María Luisa Romero Rivera; demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, así como vecinas y vecinos de ese sector.