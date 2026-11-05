Alista AGSAL más pozos para el primer trimestre

SALTILLO, COAH.- Aguas de Saltillo (Agsal) prevé incorporar entre cuatro y cinco pozos durante el primer trimestre de 2027, con una capacidad adicional superior a los 150 litros por segundo, informó Iván Vicente, gerente de la paramunicipal.

El directivo explicó que, antes de concluir 2026, la empresa tiene previsto integrar otros dos o tres pozos, mientras que para los primeros tres meses del próximo año contempla nuevas incorporaciones, algunas con menor caudal, pero importantes para fortalecer el suministro de agua en la ciudad.

Detalló que durante este año se habrán incorporado alrededor de ocho pozos y que, al sumar los trabajos realizados desde el inicio de la actual administración, se alcanzará un total aproximado de 17, con el respaldo del Gobierno Municipal.

Vicente indicó que la infraestructura incorporada durante 2026 representa alrededor de 350 litros por segundo adicionales, mientras que para el primer trimestre de 2027 se estima superar los 150 litros por segundo, aunque esta última proyección dependerá también de las perforaciones que se realicen.

Acciones de la autoridad

La mayor parte de los proyectos se ha concentrado en los sectores poniente y surponiente de Saltillo, debido a que anteriormente presentaban mayores dificultades para mantener la continuidad del servicio.

En cuanto a las obras pendientes en el sector sur, señaló que todavía falta equipar un pozo y existe la posibilidad de perforar otro adicional, cuyos trabajos podrían comenzar durante los próximos meses.

El gerente destacó que los pozos incorporados recientemente han contribuido a mejorar el abastecimiento y la continuidad del servicio, particularmente en las zonas donde se registraban mayores problemas.

Coordinación con la CFE

Respecto a las afectaciones por fallas eléctricas registradas durante septiembre, cuando varios pozos quedaron fuera de operación, aseguró que la situación ha mejorado tras reforzar la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Explicó que se han realizado reuniones y visitas entre personal de ambas instituciones para revisar las condiciones de la infraestructura y detectar oportunidades de mejora en el suministro eléctrico.

Añadió que durante las últimas semanas no han registrado problemas importantes y que la calidad de la energía entregada ha mejorado. También señaló que las lluvias, las temperaturas más moderadas y los días de menor consumo han contribuido a mantener estable el servicio de agua.

Finalmente, reconoció que el suministro de energía eléctrica es fundamental para la operación de los pozos y para atender las necesidades de la industria que busca establecerse en la región.