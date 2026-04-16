Celebran el Día del Niño en Casa Hogar Misericordia de Nava con jornada de alegría

Nava, Coah.- Con el objetivo de brindar un momento de alegría y convivencia, se llevó a cabo un festejo especial por el Día del Niño en la Casa Hogar Misericordia de este municipio.

La actividad formó parte de la iniciativa "Pequeños Gigantes", en la que ciudadanos y agrupaciones altruistas se sumaron para hacer posible este encuentro dirigido a niñas y niños en situación vulnerable.

La importancia de la solidaridad en la comunidad

Integrantes del Consejo Internacional de Buena Vecindad, Sección Nava, y del grupo altruista "Restaurando Amor" destacaron la importancia de este tipo de acciones, que buscan generar sonrisas y fortalecer el sentido de comunidad. Asimismo, se agradece a los integrantes del grupo por su disposición y compromiso para llevar a cabo esta celebración.

Iniciativas que reflejan el compromiso ciudadano

Este tipo de iniciativas reflejan la participación activa de la ciudadanía en favor de quienes más lo necesitan, promoviendo valores como la solidaridad y el apoyo mutuo dentro de la comunidad.