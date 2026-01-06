Nava celebra el Día de Reyes con actividades para niños

Nava, Coah.– Los municipios de la región de Los Cinco Manantiales vivieron intensos festejos con motivo del Día de Reyes, donde plazas públicas y centros comunitarios se llenaron de familias que acudieron a compartir la tradicional rosca, dulces y actividades recreativas para niñas y niños.

Las familias se reunieron en plazas públicas

Durante las celebraciones se realizaron convivencias familiares, entrega de juguetes y presentaciones artísticas, destacando espectáculos infantiles y musicales que generaron un ambiente de alegría y sana convivencia, fortaleciendo las tradiciones y el sentido comunitario en la región.

Un evento con alta participación ciudadana

Los eventos se desarrollaron a lo largo del martes 6 de enero en distintos puntos de la región, registrando una alta participación ciudadana y dejando como resultado una jornada de unión familiar, sonrisas y recuerdos para chicos y grandes.

Fotos

Alberto 20_0 Familias reunidas en plazas públicas de los Cinco Manantiales durante los festejos del Día de Reyes.

Alberto 20_1 Niñas y niños reciben juguetes y dulces como parte de las celebraciones regionales.

Alberto 20_2 Convivencia familiar con rosca de Reyes y espectáculos infantiles en espacios públicos de la región.