Coahuila

Nava celebra el Día de Reyes con actividades para niños

Las celebraciones del Día de Reyes en Nava fortalecieron las tradiciones y el sentido comunitario entre los asistentes.

Por Alberto Rodriguez - 06 enero, 2026 - 04:38 p.m.
Nava celebra el Día de Reyes con actividades para niños
      Nava, Coah.– Los municipios de la región de Los Cinco Manantiales vivieron intensos festejos con motivo del Día de Reyes, donde plazas públicas y centros comunitarios se llenaron de familias que acudieron a compartir la tradicional rosca, dulces y actividades recreativas para niñas y niños.

      Las familias se reunieron en plazas públicas

      Durante las celebraciones se realizaron convivencias familiares, entrega de juguetes y presentaciones artísticas, destacando espectáculos infantiles y musicales que generaron un ambiente de alegría y sana convivencia, fortaleciendo las tradiciones y el sentido comunitario en la región.

      Un evento con alta participación ciudadana

      Los eventos se desarrollaron a lo largo del martes 6 de enero en distintos puntos de la región, registrando una alta participación ciudadana y dejando como resultado una jornada de unión familiar, sonrisas y recuerdos para chicos y grandes.

