ALCALDE Y PRESIDENTA DE DIF MUNICIPAL COMPARTEN ROSCA DE REYES CON NIÑOS DE CASA HOGAR

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, y la presidenta del sistema DIF municipal, Karina Janet Ríos Ornelas, visitaron la casa hogar Refugio y Esperanza para compartir la tradicional rosca de reyes con los niños y jóvenes que residen en este lugar. Acompañados de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, los funcionarios municipales disfrutaron de momentos de alegría y diversión con los pequeños.

Durante su mensaje, el presidente municipal Oscar Ríos Ramírez reiteró el apoyo a esta institución que brinda atención a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. "En cualquier época del año, la presidencia municipal de San Juan de Sabinas sigue brindando el apoyo total a esta casa", dijo. Además, el alcalde llevó regalos para los niños y disfrutó del corte de la tradicional rosca de reyes.

Por su parte, Karina Janet Ríos Ornelas, presidenta del sistema DIF municipal, reiteró el compromiso del DIF con la casa hogar Refugio y Esperanza, que actualmente atiende a treinta niños y niñas. "Estamos comprometidos con esta casa y seguiremos trabajando para brindarles un mejor futuro a estos pequeños", dijo.

La visita de los funcionarios municipales fue un éxito, ya que los niños y jóvenes de la casa hogar se sintieron muy felices y agradecidos por la atención y los regalos recibidos. La casa hogar Refugio y Esperanza es un lugar que brinda atención y protección a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, y la visita del alcalde y la presidenta de DIF municipal fue un gesto de solidaridad y apoyo a esta noble causa.

A nombre de la institución Mónica Garza Mata, agradeció la visita del alcalde y la presidenta del sistema DIF municipal, Karina Yaneth Ríos Ornelas con quienes compartieron la tradicional rosca de reyes y la alegría de este día.