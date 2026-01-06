CASA HOGAR REFUGIO Y ESPERANZA ATIENDE CON CALIDAD Y CALIDEZ A NIÑOS Y ADOLESCENTES.

NUEVA ROSITA, COAH.- Mónica Garza Mata, representante de la Casa Hogar Refugio y Esperanza, compartió detalles sobre las actividades y cuidados que se brindan a los 30 niños que residen en este lugar. Los menores, que tienen edades que van desde los 3 hasta los 18 años, reciben atención en áreas como higiene, salud, alimentación, educación y actividades recreativas.

"Desde que llegan, les brindamos los primeros cuidados, como higiene y salud, ya que a veces llegan en condiciones extremas", dijo Garza Mata. Además, los niños tienen acceso a actividades como gimnasia, taekwondo, fútbol americano, guitarra y dibujo, lo que les permite mantenerse ocupados y desarrollar habilidades.

La importancia de las donaciones

La Casa Hogar Refugio y Esperanza es una organización civil que se sostiene gracias a donaciones de la comunidad y fundaciones. "Todo es bienvenido, ya sean donaciones en especie o en efectivo", dijo Garza Mata. Cuatro fundaciones donan mensualmente, lo que ayuda a cubrir los gastos del hogar.

Celebración de tradiciones mexicanas

La visita del alcalde y la presidenta de DIF municipal, así como la celebración del Día de Reyes, son importantes para la integración de los niños en la comunidad. "Les enseñamos tradiciones mexicanas, como el Día de Reyes, y les ayuda a conocer su cultura", dijo Garza Mata. Muchos de los niños no conocían esta tradición, ya que están más familiarizados con Santa Claus.

La Casa Hogar Refugio y Esperanza busca brindar un hogar y una familia a los niños que lo necesitan, y agradece el apoyo de la comunidad y las autoridades. "Es muy bonito ver a los niños felices y saber que podemos hacer una diferencia en sus vidas", concluyó Garza Mata.