Abren convocatoria para Aspirantes a policías de SP

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Múzquiz mantiene abierta la convocatoria para integrar nuevos elementos al Mando Coordinado, con el objetivo de fortalecer la presencia policial en toda la demarcación.

Así lo dio a conocer el titular de la corporación, José Ponce Sánchez, quien reiteró la importancia de contar con más efectivos comprometidos con la seguridad ciudadana.

La importancia de la convocatoria

El entrevistado explicó que la intención es reforzar tanto la cabecera municipal como las comunidades de los minerales, donde se requiere una mayor cobertura operativa.

"Queremos garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad de nuestras familias", señaló.

Actualmente, el municipio cuenta con una plantilla de 40 elementos policiacos, quienes se encuentran distribuidos estratégicamente para brindar vigilancia y atención en todo el territorio.

Sin embargo, ante el crecimiento poblacional y las nuevas demandas sociales, se considera necesario ampliar el cuerpo de seguridad.

Requisitos y valores para el reclutamiento

Ponce Sánchez subrayó que se busca reclutar a los mejores perfiles, priorizando valores como la honestidad, el compromiso y la vocación de servicio.

"No se trata solo de sumar números, sino de incorporar a personas que realmente quieran servir a su comunidad y generar confianza entre la ciudadanía", puntualizó.

La convocatoria permanece abierta para hombres y mujeres que cumplan con los requisitos establecidos, invitándolos a formar parte de una corporación que trabaja por la paz, la proximidad social y el bienestar de los habitantes de Múzquiz.