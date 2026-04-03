Ejido Tío Pío celebra 90 años con gran fiesta llena de tradición y música

Zaragoza, Coah.– Habitantes de la región han comenzado a difundir la invitación para asistir a la fiesta del 90 aniversario del ejido Tío Pío, la cual se llevará a cabo este viernes 3 y sábado 4 de abril, con diversas actividades para toda la familia.

Actividades programadas para la celebración

Como parte del festejo, se contará con baile amenizado por los grupos La Unión Norteña y Los Incontenibles del Norte, además de la instalación de atracciones mecánicas que estarán disponibles durante ambos días, así como la realización de tradicionales carreras de caballos.

Cuota de recuperación para el evento

El evento contempla una cuota de recuperación, estableciendo un costo de 50 pesos para personas a partir de los 12 años y 100 pesos para adultos, con el objetivo de mantener las actividades programadas.

Se espera la asistencia de familias de distintos puntos de los Cinco Manantiales, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo y de convivencia en esta tradicional celebración.