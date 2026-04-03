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Coahuila

Llaman a prevenir riesgos en el hogar durante salidas de fin de semana en Allende

Protección Civil de Allende emite recomendaciones para cuidar a las familias y evitar incidentes en viviendas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 abril, 2026 - 09:53 a.m.
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      Allende, Coah.– Durante este fin de semana, ciudadanos de la región han comenzado a compartir recomendaciones para prevenir riesgos y cuidar tanto a las familias como a sus viviendas ante posibles salidas o actividades fuera de casa.

      Recomendaciones de Protección Civil

      Siguiendo las sugerencias del director de Protección Civil y Bomberos de Allende, José Raúl Garza Tron, es importante revisar, antes de salir de casa, las instalaciones, asegurando el cierre de las tomas de gas y verificando el sistema eléctrico, con el fin de evitar fugas o posibles cortocircuitos.

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      Asimismo, se recomienda dejar la vivienda bajo la supervisión de algún vecino o familiar de confianza, que pueda mantenerse al pendiente ante cualquier situación que pudiera presentarse.

      Contacto en caso de emergencia

      En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los números 862 621 1161, 862 628 7402 o al 911, recordando que pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia para proteger a las familias y su patrimonio.

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