Aseguran 12 kilos de mariguana en cateo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades de los tres órdenes de Gobierno aseguraron 12 kilos de mariguana durante un cateo realizado la noche del jueves en una vivienda del sector Villa de Fuente.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de Villa de Fuente tras denuncias anónimas.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, luego de denuncias anónimas recibidas por la Fiscalía General de Justicia, que derivaron en la liberación de una orden judicial.

Agentes de la Fiscalía y la Guardia Nacional participaron en el cateo sin detenciones.

Al inspeccionar el inmueble, los agentes localizaron la droga, sin que se registraran personas detenidas en el lugar.

El enervante fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones correspondientes.

En el cateo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Civil Coahuila y la Guardia Nacional, quienes aseguraron el inmueble tras concluir las diligencias.