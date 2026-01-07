Celebran el Día de Reyes en Ampliación Ignacio Allende con actividades para niños

Allende, Coah.– Este día se llevó a cabo el festejo del Día de Reyes para las niñas y niños de la colonia Ampliación Ignacio Allende, donde se compartió una tarde llena de sonrisas, convivencia y momentos especiales, en un ambiente familiar y de alegría.

El evento contó con la participación de la Dra. María Esperanza Chapa García, rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, así como de personal y estudiantes del grupo NORTEA; además de Mejora Coahuila, compañeras de Allende, el Delegado Municipal, el exalcalde Luis Reynaldo Tapia y las y los integrantes del Club Rotario, quienes sumaron esfuerzos para hacer posible la celebración.

La celebración reunió a autoridades y comunidad en un ambiente festivo y familiar.

Durante el festejo se realizaron actividades tradicionales como piñata, entrega de bolsitas de dulces, rosca de Reyes y regalos, fortaleciendo en las nuevas generaciones el valor de las tradiciones y la convivencia, reafirmando el compromiso de seguir construyendo comunidad y unión familiar.