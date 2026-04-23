Aparatoso choque deja a mujer prensada en cruce de Allende

Allende, Coah.— Un aparatoso accidente registrado la tarde de este miércoles en el cruce de Ocampo y Colegio Militar, frente a las oficinas de la CFE, dejó como saldo a una mujer prensada, lo que obligó a la rápida intervención de elementos de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con el reporte, en el percance participaron dos vehículos, siendo uno de ellos un Chrysler 300, donde viajaba Irma Simental Gómez, de 55 años, quien quedó atrapada tras el impacto, por lo que rescatistas, encabezados por José Raúl Garza Tron, utilizaron equipo hidráulico para liberarla.

La mujer presentó dolor en cadera y región cervical, por lo que fue trasladada al Hospital General de Allende y posteriormente al Hospital Z Cruz para estudios; más tarde regresó al nosocomio local, donde permanece en observación. También se valoró a su acompañante, Giselle Ramírez, de 32 años.

El accidente y sus consecuencias

El segundo vehículo, una Chevrolet Tahoe conducida por Gisaura Macías Sánchez, de 36 años, fue señalado como presunto responsable; la conductora también fue hospitalizada tras sufrir una crisis nerviosa, mientras autoridades iniciaron el proceso para deslindar responsabilidades en un accidente que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mayor prevención vial.