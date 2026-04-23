Desaparece "Chavita", un rostro muy querido en Monclova.

En Monclova, la preocupación crece por la desaparición de Salvador Hernández Cedillo, conocido cariñosamente como "Chavita", un hombre de 56 años que ha sido por años un personaje entrañable en pasillos de dependencias públicas, donde solía ser reconocido y saludado por funcionarios y ciudadanos.

Chavita, quien padece síndrome de Down, es descrito por quienes lo conocen como una persona dulce, amable y profundamente afectuosa.

Su presencia era habitual en instituciones de gobierno, donde su sonrisa constante y su gesto de pedir un abrazo a cambio de otro lo convirtieron en una figura muy querida en la comunidad.

Sin embargo, detrás de esa calidez, su vida ha estado marcada por la vulnerabilidad y condiciones de cuidado inestables, llegando en distintos momentos a ser atendido en el albergue de Protección Civil, además de haber recibido apoyo en administraciones anteriores.

Hoy, esa historia se encuentra en pausa y con incertidumbre.

¿Cuándo fue la última vez que se vio a Chavita?

La última vez que se tuvo contacto con él fue durante la última semana de diciembre de 2025, en la colonia Pedregal, en Monclova.

Ante su no localización, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro emitió una ficha de búsqueda y solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero, al tratarse de una persona con condición especial cuya localización es prioritaria.

Detalles sobre Salvador Hernández

Media filiación:

* Edad: 56 años

* Estatura: 1.60 m

* Complexión: delgada

* Tez: morena clara

* Cabello: liso, castaño claro

* Ojos: café oscuro

Señas particulares:

* Cicatriz de operación en el cuello

* No cuenta con dientes frontales

Las autoridades han reiterado que cualquier información puede ser clave para encontrarlo. Se solicita a la población comunicarse de inmediato a los siguientes números en caso de tener datos que ayuden a su localización; 911, 844 506 2447, y 844 438 0700 Fiscalía General del Estado.

Impacto en la comunidad

La historia de Chavita es también la de muchas personas en situación de vulnerabilidad que transitan de forma cotidiana por la ciudad.