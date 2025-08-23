Fuertes vientos causan daños en el norte de Nava

NAVA, COAH. – Ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora provocaron daños considerables en el sector norte de la cabecera municipal de Nava , particularmente en el Ejido Encino y zonas aledañas.

De acuerdo con reportes locales , las techumbres completas de varias viviendas fueron arrancadas y desplazadas hasta 200 metros . Además, aparatos de aire acondicionado fueron proyectados por la fuerza del viento, generando preocupación entre los habitantes.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas . Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones ante posibles riesgos derivados de las condiciones climáticas.