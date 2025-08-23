Fuertes vientos causan daños en el norte de Nava

NAVA, COAH. – Ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora provocaron daños considerables en el sector norte de la cabecera municipal de Nava, particularmente en el Ejido Encino y zonas aledañas.
De acuerdo con reportes locales, las techumbres completas de varias viviendas fueron arrancadas y desplazadas hasta 200 metros. Además, aparatos de aire acondicionado fueron proyectados por la fuerza del viento, generando preocupación entre los habitantes.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones ante posibles riesgos derivados de las condiciones climáticas.
Equipos municipales permanecen en la zona afectada, realizando evaluaciones de daños y brindando apoyo a las familias que resultaron afectadas por el fenómeno.