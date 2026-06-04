Fumigan zona centro de Allende para combatir pulgas y garrapatas

ALLENDE, COAH.– Habitantes de la zona centro de Allende se vieron beneficiados con trabajos de fumigación enfocados en el control de pulgas y garrapatas, una problemática que suele incrementarse durante la temporada de calor y lluvias.

Los trabajos de fumigación se realizaron en respuesta a las preocupaciones de los vecinos sobre la presencia de pulgas y garrapatas.

Las acciones se realizaron en respuesta a reportes de vecinos que manifestaron preocupación por la presencia de estos parásitos en calles, patios y espacios cercanos a sus viviendas, donde pueden representar un riesgo tanto para mascotas como para las personas.

Familias del sector señalaron que este tipo de labores contribuye a mantener entornos más saludables, especialmente para niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a las afectaciones derivadas de plagas y fauna nociva.

Las familias de Allende destacan la importancia de mantener limpios los patios para evitar la proliferación de plagas.

Además de la fumigación, los residentes destacaron la importancia de mantener limpios los patios, retirar basura acumulada y brindar atención oportuna a las mascotas para evitar la reproducción de pulgas y garrapatas en las colonias.

Los residentes esperan que estas acciones se extiendan a otros sectores de la ciudad para mejorar la calidad de vida.

Los vecinos expresaron su confianza en que estas acciones continúen en otros sectores de la ciudad, ya que contribuyen a mejorar la calidad de vida y a conservar espacios más seguros para quienes habitan y transitan diariamente por las distintas áreas del municipio.