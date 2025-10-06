Contactanos

Inician labores de fumigación en el ejido Los Álamos, Morelos

Buscan prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya con apoyo de la comunidad.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 06 octubre, 2025 - 11:02 a.m.
Inician labores de fumigación en el ejido Los Álamos, Morelos

MORELOS, COAH. – Esta semana comenzaron los trabajos de fumigación en el ejido Los Álamos, con el objetivo de prevenir y controlar enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya. Las brigadas de salud recorren calles y viviendas, aplicando medidas para reducir la presencia del insecto.

Se hizo un llamado a la población para mantener puertas y ventanas abiertas durante el paso de las brigadas, a fin de maximizar la efectividad del proceso de fumigación y proteger la salud de todos los habitantes.

Los vecinos del ejido expresaron su disposición para colaborar y agradecieron estas acciones, destacando la importancia de mantener limpia la comunidad y de participar activamente en las medidas de prevención.

Estas labores forman parte de una estrategia comunitaria de salud pública, que busca fortalecer la prevención de enfermedades y fomentar la participación ciudadana en beneficio de las familias de Morelos.

