Inician labores de fumigación en el ejido Los Álamos, Morelos

MORELOS, COAH. – Esta semana comenzaron los trabajos de fumigación en el ejido Los Álamos, con el objetivo de prevenir y controlar enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya. Las brigadas de salud recorren calles y viviendas, aplicando medidas para reducir la presencia del insecto.

Se hizo un llamado a la población para mantener puertas y ventanas abiertas durante el paso de las brigadas, a fin de maximizar la efectividad del proceso de fumigación y proteger la salud de todos los habitantes.

Los vecinos del ejido expresaron su disposición para colaborar y agradecieron estas acciones, destacando la importancia de mantener limpia la comunidad y de participar activamente en las medidas de prevención.

Estas labores forman parte de una estrategia comunitaria de salud pública, que busca fortalecer la prevención de enfermedades y fomentar la participación ciudadana en beneficio de las familias de Morelos.