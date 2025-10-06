Asigna CFE contratos de carbón en Coahuila

SABINAS, COAH.- La Comisión Federal de Electricidad liberó el dictamen de evaluación para la adjudicación de contratos de carbón por 12,600 millones de pesos entre 26 empresas de la región carbonífera de Coahuila.

Los contratos permitirán abastecer de carbón a las plantas José López Portillo y Carbón II de la CFE, generando expectativas positivas entre los productores de carbón de la región.

El monto de 12,600 millones de pesos es considerado el mayor en la historia contemporánea, y las 26 empresas beneficiadas fueron seleccionadas entre 69 concursantes originales. Estas empresas abastecerán a las mencionadas plantas de la CFE, lo que se espera tenga un impacto significativo en la economía de los municipios de la región carbonífera, que han enfrentado depresión económica en tiempos recientes.

Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, había mencionado anteriormente un contrato por 2 millones y medio de toneladas de mineral para el período 2024-2025, lo que ya mostraba signos de reactivación en la industria del carbón en Coahuila.

El proceso de adjudicación de CFE consideró capacidad de transporte, cumplimiento ambiental y pruebas de laboratorio.

Es probable que en la presente semana se den mayores detalles sobre esta adjudicación histórica, considerada un parteaguas para la industria carbonífera en Coahuila.