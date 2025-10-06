Llegan 150 reos al Cereso de Monclova...

Un total de 150 reos que purgaban su condena en el Penal de Saltillo se encuentran en el CERESO de Monclova, con el objetivo de que estén más cerca de sus familias. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) confirmó que el proceso se llevó a cabo cumpliendo los protocolos correspondientes y sin vulnerar los derechos humanos de los reclusos. Luis Ángel San Miguel Garza, Visitador Adjunto de la Cuarta Visitaduría de la CDHEC en Monclova, informó que el traslado fue supervisado por personal del organismo desde la salida de los internos en Saltillo hasta su llegada a Monclova. Señaló que se verificó que los traslados fueran voluntarios, que se realizaran en condiciones dignas y en apego a las disposiciones legales en materia de derechos humanos. "No se levantó ninguna queja. Todo se realizó de manera ordenada, entrevistamos a los internos desde Saltillo para asegurarnos que aceptaran el traslado y también verificamos las condiciones en las que llegaron al CERESO de Monclova", expuso San Miguel Garza. El visitador explicó que existe un mandato constitucional que establece que, en la medida de lo posible, las personas privadas de su libertad deben permanecer lo más cerca de sus domicilios, siempre que la infraestructura lo permita. Finalmente, destacó que la labor de la CDHEC en este tipo de procesos se lleva a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, garantizando que los derechos de los internos sean respetados en cada etapa del procedimiento.