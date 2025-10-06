Piden ayuda para Don Manuel Aquino

Tras más de una década de dedicar su vida al rescate de animales abandonados, Manuel Aquino Amador enfrenta ahora una dura batalla por su salud al encontrarse internado en la Clínica 7 del IMSS. Se solicita apoyo de la comunidad que por años ha visto su labor solidaria.

El caso fue dado a conocer a través de redes sociales por la usuaria Lilian González, quien ha colaborado con él en diversas campañas de rescate y conoce la difícil situación en la que se encuentra el rescatista.

En su publicación Liliana señaló "Hoy no pido ayuda para perritos, pido ayuda para Don Manuel Aquino, quien se encuentra hospitalizado en la Clínica 7 del IMSS, en urgencias, cama 14. Si puedes ir a visitarlo, lo agradecería mucho. Muchas personas lo conocen, Don Aquino nos necesita".

Manuel Aquino es originario del sur del país, por lo que no cuenta con familia en la ciudad. Ante la situación por la que atraviesa, no cuenta con familiares que lo acompañen y apoyen.

Hasta el momento se desconoce el padecimiento que le fue diagnosticado, pero fue enviado a la Clínica 7 para que se realizaran una serie de estudios, entre ellos un TAC de cráneo, para dar un diagnóstico.

Ingresó a la Clínica 84 debido a una debilidad progresiva en extremidades superiores e inferiores, principalmente del lado derecho, fuertes dolores de cabeza y dificultad para alimentarse.

"Él nunca dijo que no cuando alguien le pedía ayuda para un perrito herido o abandonado, ahora es momento de que Monclova le devuelva un poco de todo lo que ha dado", escribió otra usuaria en redes sociales.

Quienes deseen colaborar con la causa pueden comunicarse a través de los grupos locales de rescate animal o acudir directamente a la Clínica 7 del IMSS, área de urgencias, cama 14, donde se encuentra internado el rescatista.