Avanza la ciudad con Prendamos Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, avanza con paso firme en la ejecución del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura, mejorar los servicios públicos y seguir elevando la calidad de vida de las familias monclovenses.

Durante la semana se llevaron a cabo arranques, entregas y supervisiones de obras que en conjunto representan una inversión superior a 5 millones de pesos, con impacto directo en diversas colonias de la ciudad: