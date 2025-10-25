Fumigan panteones de Villa Unión previo al Día de Muertos

VILLA UNIÓN, COAH. – A pocos días de la celebración del Día de Muertos, se llevaron a cabo labores de fumigación y abatización en los panteones Rosales, Gigedo y del Ejido Charcos, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Estas acciones forman parte de una campaña preventiva que busca mantener los espacios limpios y seguros para las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos durante estas fechas.

Vecinos y visitantes reconocieron la importancia de estas labores, destacando que contribuyen a que las visitas a los panteones se realicen con tranquilidad, respeto y cuidado, protegiendo la salud pública y preservando la tradición del Día de Muertos en Villa Unión.