Promueven en Allende la concientización sobre el cáncer de mama

ALLENDE, COAH. – La tarde de ayer, la Lic. Ma. del Rocío Silva Juache, jefa de Enseñanza de Enfermería, impartió una conferencia sobre la concientización del cáncer de mama, dirigida a miembros de la comunidad y ciudadanos interesados en la prevención y detección temprana de esta enfermedad.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Municipal del PRI en Allende, destacando la participación activa de la población y el interés por recibir información clara y práctica sobre factores de riesgo, signos de alerta y la importancia de los chequeos médicos periódicos.

Durante la conferencia, los asistentes tuvieron la oportunidad de aclarar dudas, conocer medidas preventivas y reforzar la cultura del cuidado personal y la salud femenina, promoviendo la participación ciudadana en la detección oportuna del cáncer de mama.

La comunidad reconoció el compromiso de la Lic. Rocío Silva Juache por su disposición constante a colaborar en acciones de apoyo a la salud pública, subrayando la relevancia de iniciativas que fortalecen la educación y la prevención en Allende.