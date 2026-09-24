Carlos Jiménez Villarreal refuerza fumigación en Agujita para prevenir dengue

SABINAS, COAH.- Personal del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 reforzó las acciones de fumigación en distintos sectores de la Villa de Agujita, como parte de las labores permanentes para prevenir enfermedades transmitidas por vector.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, informó que estas labores se mantienen de manera permanente por instrucciones del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención contra enfermedades como el dengue.

Acciones de la autoridad

Detalló que, durante la jornada realizada la noche del martes, las brigadas de Vectores trabajaron en los sectores Barrio 7, Barrio 6 y colonia Dávila, donde llevaron a cabo labores de fumigación para contribuir al control de la presencia de mosquitos.

Señaló que, las acciones continuaron en la comunidad de Valle Dorado, mientras que para el viernes se tiene programada una jornada de fumigación en la Villa de Cloete, dando seguimiento a los trabajos preventivos en distintos puntos de la Región Carbonífera.

Importancia de la participación ciudadana

Jiménez Villarreal destacó que, la participación de la ciudadanía es fundamental para reforzar estas medidas, por lo que recomendó mantener patios y espacios exteriores limpios, además de eliminar cacharros, recipientes y cualquier objeto donde pueda acumularse agua y convertirse en posible criadero de mosquitos.

La Jurisdicción Sanitaria No. 3 continuará con las acciones de vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, atendiendo las zonas donde sea necesario reforzar los trabajos para reducir riesgos a la salud de la población.