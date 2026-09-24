Melchor Múzquiz: trabajadores mineros logran incremento salarial del 6.5%

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Agremiados a la Sección 312 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, afín al máximo dirigente nacional, Lic. Napoleón Gómez Urrutia, obtuvieron un incremento de 6.5 por ciento al salario como parte de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Lo anterior fue informado por José Guillermo Matías Hernández, secretario general de los trabajadores, quien destacó que, además del incremento salarial, se obtuvieron algunas otras prestaciones durante las negociaciones.

Señaló que, a cuatro meses de asumir el cargo como líder del gremio, mantienen una buena relación con la empresa Minera La Encantada y los ejecutivos de la misma.

Detalles de la negociación

Explicó que, la revisión del contrato colectivo se llevó a cabo durante el mes de abril, obteniendo resultados favorables gracias a las negociaciones, para las cuales contaron con el respaldo del máximo dirigente nacional.

Actualmente, la Sección 312 cuenta con 274 trabajadores adheridos al sindicato. Matías Hernández agregó que para 2027 están apostando a incrementar aún más la producción de plata que registra actualmente la empresa.

Expectativas para el futuro

Finalmente, indicó que esperan obtener buenos bonos adicionales, luego de que este año, les fue bien, gracias al apoyo de la empresa.