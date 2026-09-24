Brigadas multidisciplinarias del PRI llegarán a Múzquiz para asistencia social

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las brigadas multidisciplinarias que realiza el comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegarán en los próximos días a la comunidad de Rancherías, informó el líder del partido, licenciado Luis Fernando Santos Flores.

Dijo que conocen las necesidades que enfrentan las comunidades más vulnerables, por lo que llevarán a cabo una segunda vuelta con estas acciones de asistencia social, mediante las cuales otorgan múltiples apoyos para las familias.

Santos Flores señaló que, a raíz del cierre de las minas, principalmente en los minerales que conforman el Municipio de Múzquiz, persiste la falta de empleos, situación que ha llevado a los habitantes a buscar otras opciones de trabajo para obtener ingresos.

Mencionó que existe expectativa de que el parque industrial que se desarrolla en el ejido La Cuchilla, genere mayor inversión y nuevas oportunidades, lo que podría beneficiar a las familias de las comunidades pequeñas, donde, afirmó, han palpado diversas necesidades.

El dirigente priista indicó que dentro de aproximadamente 10 días podrían estar realizando la brigada multidisciplinaria tentativamente en Rancherías, por lo que hizo un llamado a los pobladores para que estén atentos a las actividades que se llevarán a cabo.

Finalmente, destacó que estas acciones forman parte del trabajo de asistencia social que realiza el PRI en las comunidades, con el propósito de acercar diversos apoyos a las familias que enfrentan mayores necesidades.