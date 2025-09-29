Cine inclusivo en Villa Unión celebra la diversidad

Villa Unión, Coah. – En el marco del Mes de la Discapacidad, integrantes del grupo de personas con discapacidad disfrutaron de una función de cine especialmente organizada para ellos, donde el entretenimiento se unió con la integración y la convivencia en un ambiente de respeto.

La actividad permitió a niñas, niños, jóvenes y adultos vivir momentos de esparcimiento y alegría, al tiempo que se refuerza la importancia de generar entornos inclusivos que den visibilidad plena a las personas con capacidades diferentes en la vida social y cultural.

Con sonrisas, convivencia y reflexión, los asistentes recordaron que la verdadera riqueza de una comunidad se encuentra en aprender a valorar y abrazar las diferencias que hacen únicos a todos sus integrantes.