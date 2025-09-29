Generan esperanzas hallazgos de cuerpos en Cuatro Ciénegas

El reciente hallazgo de restos humanos en una comunidad del municipio de Cuatro Ciénegas genera esperanza entre las familias que se encuentran en la búsqueda de sus desaparecidos y que están en espera de los resultados de ADN.

Lo anterior lo señaló Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo "Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro de Coahuila", quien informó que este hallazgo genera la esperanza entre la población del colectivo por que se pueda tratar de su familiar.

La activista informó que desde temprana hora algunos familiares se comunicaron con ella para preguntar si existía algún dato sobre la identidad de la persona encontrada, pero deben esperar los resultados de las pruebas de ADN que realizará el CRIH para comparar con la base de datos.

Hasta el momento no hay certeza sobre la identidad ni las circunstancias de esta persona, pero debido al lugar en el que fueron localizados los restos, se podría tratar de una persona que intentaba llegar a Estados Unidos, pero recalcó que no se podrá confirmar nada hasta contar con los resultados oficiales.

"Este tipo de hallazgos genera esperanza entre quienes estamos en búsqueda de nuestros familiares, porque siempre que se encuentre alguna osamenta o un cuerpo, queremos saber si corresponde a alguno de los desaparecidos".

El colectivo aseguró que permanecerá atento al proceso de identificación y a los informes que emitan las autoridades, para informar en caso de que se logre la identificación de los restos óseos y la ropa que se localizó.