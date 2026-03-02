Camioneta Dodge Journey provoca accidente en Coahuila

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Un aparatoso accidente se registró en la carretera que conecta con el Ejido Santa María, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte encontronazo que dejó como saldo dos personas heridas.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, quienes acudieron de inmediato al lugar para brindar apoyo.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable fue identificado como Alfredo N, quien conducía una camioneta Dodge Journey. El vehículo terminó impactado contra una camioneta Chevrolet que era tripulada por Francisco N, ocasionando daños materiales de consideración y lesiones en ambos conductores.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. En el sitio se desplegó un operativo para asegurar la zona y evitar mayores riesgos para los automovilistas que transitaban por la carretera.

Los heridos fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un nosocomio cercano para su valoración médica. Aunque las lesiones no fueron detalladas, se informó que ambos recibieron atención inmediata y permanecen bajo observación.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por la carretera al Ejido Santa María, especialmente en tramos de alta velocidad, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.