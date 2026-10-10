Se suman ciudadanos de Nava a Zumbatón por el Octubre Rosa

NAVA, Coahuila - Habitantes de Nava participaron en un Zumbatón organizado como parte de las actividades de Octubre Rosa, una jornada que combinó ejercicio y convivencia para promover la concientización sobre la importancia de la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Actividades del Zumbatón

La actividad contó con la participación de las instructoras Mayra Verduzco y Aracely García, integrantes del Grupo Renacer, y ciudadanos que se sumaron a la convocatoria para realizar ejercicio mediante el baile y la activación física.

El encuentro también permitió compartir información sobre la importancia de prestar atención a la salud y acudir a revisiones médicas periódicas.

Importancia de la Detección Oportuna

La jornada buscó llevar el mensaje preventivo a más familias y recordar que la detección oportuna puede favorecer las posibilidades de tratamiento.

Asimismo, se destacó la importancia de consultar a profesionales de la salud para recibir orientación sobre las revisiones y medidas de detección adecuadas, de acuerdo con la edad y los antecedentes de cada persona.