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Coahuila

Se suman ciudadanos de Nava a Zumbatón por el Octubre Rosa

La actividad reunió a instructoras y habitantes en una jornada de ejercicio para recordar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Por Alberto Ibarra Riojas - 10 octubre, 2026 - 01:34 p.m.
Ciudadanos participaron en el Zumbatón de Octubre Rosa para promover la actividad física y la prevención del cáncer de mama.
Ciudadanos participaron en el Zumbatón de Octubre Rosa para promover la actividad física y la prevención del cáncer de mama.
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      NAVA, Coahuila - Habitantes de Nava participaron en un Zumbatón organizado como parte de las actividades de Octubre Rosa, una jornada que combinó ejercicio y convivencia para promover la concientización sobre la importancia de la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

      Actividades del Zumbatón

      La actividad contó con la participación de las instructoras Mayra Verduzco y Aracely García, integrantes del Grupo Renacer, y ciudadanos que se sumaron a la convocatoria para realizar ejercicio mediante el baile y la activación física.

      El encuentro también permitió compartir información sobre la importancia de prestar atención a la salud y acudir a revisiones médicas periódicas.

      Importancia de la Detección Oportuna

      La jornada buscó llevar el mensaje preventivo a más familias y recordar que la detección oportuna puede favorecer las posibilidades de tratamiento.

      Asimismo, se destacó la importancia de consultar a profesionales de la salud para recibir orientación sobre las revisiones y medidas de detección adecuadas, de acuerdo con la edad y los antecedentes de cada persona.

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