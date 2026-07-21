Hallan sin vida a hombre en vivienda de Allende; Fiscalía investiga las causas del fallecimiento

ALLENDE, COAH. - La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo sin vida de Víctor Arnoldo Morales Aranda, de 46 años, en una vivienda del ejido Palomas y Dolores, en el municipio de Allende.

El cuerpo fue localizado la mañana de este lunes en un domicilio ubicado sobre la carretera al ejido Chamacueros, a la altura del kilómetro 4.

Las primeras indagatorias establecen que un amigo acudió al inmueble alrededor de las 7:20 horas con la intención de buscarlo. Al no recibir respuesta y observar hacia el interior de la vivienda, detectó que el hombre permanecía inmóvil, por lo que solicitó apoyo de las corporaciones de emergencia a través del número 911.

El reporte fue atendido aproximadamente a las 7:50 horas, lo que movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales.

Tras ingresar al domicilio, las autoridades confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante la inspección inicial no fueron localizados indicios visibles de violencia sobre el cuerpo.

La Fiscalía informó que será la necropsia de ley la que determine con precisión la causa del fallecimiento. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.

Mientras se obtienen los resultados periciales, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el deceso.