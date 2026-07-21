Invita UAdeC a Lobos Camp 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) invitó a niñas y niños de entre 5 y 12 años de edad a participar en el Lobos Camp 2026 Múzquiz, que se realiza del 20 al 31 de julio en las instalaciones del Instituto Adolfo Romo Cadena.

El campamento se desarrolla en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y ofrece actividades recreativas, deportivas y formativas para los participantes, expresó la directora del plantel, Lic. Verónica Martínez Falcón.

El campamento y sus actividades

Como parte del programa, cada asistente puede elegir dos talleres entre las opciones de fútbol, dibujo, muay thai, música, ciencia divertida y manualidades, con el propósito de fomentar el aprendizaje y la convivencia.

Además, los organizadores destacaron que el campamento incluye los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades programadas durante las dos semanas.

Información de contacto

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes en los teléfonos 864 105 6606 y 864 100 0067, así como a través de la página oficial www.uadec.mx y las redes sociales de la Universidad.