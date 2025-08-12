Hermanos lesionados tras choque entre motocicleta y camioneta en Zaragoza

Zaragoza, Coah. – Dos hermanos resultaron lesionados la tarde del lunes luego de un choque entre una motocicleta Italika 125 y una camioneta Chevrolet Silverado , en el cruce de las calles Ignacio Aldama y Guadalupe Victoria , en la zona centro del municipio.

Según la versión del conductor de la camioneta, los jóvenes a bordo de la motocicleta no respetaron el alto ; sin embargo, el motociclista aseguró que sí se detuvo , aunque no alcanzó a ver venir la unidad de mayor tamaño. El impacto provocó lesiones visibles en brazos y piernas a ambos ocupantes de la motocicleta.

Paramédicos del servicio de emergencias acudieron rápidamente al lugar, brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a un hospital cercano para una evaluación más completa.

Vecinos señalaron que dicho cruce es un punto conflictivo , donde ya se han registrado otros accidentes, por lo que exigieron mayor señalización y vigilancia por parte de las autoridades para prevenir futuros incidentes.

Agentes de Tránsito y Seguridad Pública realizaron las diligencias correspondientes, tomaron testimonios y resguardaron la escena. La motocicleta resultó con daños severos en la parte frontal, mientras que la camioneta presentó afectaciones menores .