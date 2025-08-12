Hermanos lesionados tras choque entre motocicleta y camioneta en Zaragoza

Zaragoza, Coah. – Dos hermanos resultaron lesionados la tarde del lunes luego de un choque entre una motocicleta Italika 125 y una camioneta Chevrolet Silverado, en el cruce de las calles Ignacio Aldama y Guadalupe Victoria, en la zona centro del municipio.
Según la versión del conductor de la camioneta, los jóvenes a bordo de la motocicleta no respetaron el alto; sin embargo, el motociclista aseguró que sí se detuvo, aunque no alcanzó a ver venir la unidad de mayor tamaño. El impacto provocó lesiones visibles en brazos y piernas a ambos ocupantes de la motocicleta.
Paramédicos del servicio de emergencias acudieron rápidamente al lugar, brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a un hospital cercano para una evaluación más completa.
Vecinos señalaron que dicho cruce es un punto conflictivo, donde ya se han registrado otros accidentes, por lo que exigieron mayor señalización y vigilancia por parte de las autoridades para prevenir futuros incidentes.
Agentes de Tránsito y Seguridad Pública realizaron las diligencias correspondientes, tomaron testimonios y resguardaron la escena. La motocicleta resultó con daños severos en la parte frontal, mientras que la camioneta presentó afectaciones menores.
Familiares de los jóvenes permanecieron en el lugar, pendientes del estado de salud de sus seres queridos. Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a conductores y motociclistas a respetar las señales de tránsito y manejar con precaución.