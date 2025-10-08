Familia busca a 'Wili', desaparecido en Nava desde el domingo

NAVA, COAH. – A través de redes sociales se reportó la desaparición de un hombre identificado como "Wili", quien fue visto por última vez el pasado domingo alrededor del mediodía, cuando salió de su domicilio rumbo a la colonia Santa Cruz con la intención de cobrar un dinero.

Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

De acuerdo con la publicación realizada por su esposa, "Wili" se trasladaba en una motocicleta y al momento de su desaparición vestía una camisa negra con franja verde y pantalón azul.

Su familia se encuentra profundamente preocupada y solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Las personas que tengan datos relevantes pueden comunicarse al número 862-135-3417. Se hace un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda.